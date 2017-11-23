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LCD-Monitor

193V5LSB2/01

3.5

| (40) Bewertungen

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

Erleben Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Kompaktes Design und VESA-Halterung bieten Ihnen einen flexiblen Platz zum Arbeiten. Eine großartige Wahl!

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Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 47 cm (18,5")

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Kompaktes, platzsparendes Design

Technische Daten

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Bewertungen

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3.5

von 5

40

Bewertungen

23/11/2017

Deutschland

Deutschland

Erstklassiger Monitor mit hervorragenden Farben

Ich habe mir den Monitor gekauft, da ich bereits gute Erfahrungen mit einem älteren Modell gemacht habe. Die Farben sind intensiv und kräftig, jedoch nicht zu Übersteuert, sondern ausgeglichen. Die Größe des Bildschirms ist für zu Hause eigentlich ideal, wenn man nicht gerade auf überdimensionale Bildschirme besteht. Die Bedienung ist einfach in der Handhabung, ebenso ist das Anschließen kein Problem. Allerdings sollte die Beigefügte CD mit Software und Bedienungsanleitung an einem besseren Platz deponiert werden, da meine CD zerbrochen in der Verpackung war. Den Inhalt der CD konnte ich mir dann aber Problemlos über den Support von Philips downloaden. Alles in allem ein empfehlenswertes Gerät für ZUhause oder in einem kleinen Büro!

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24/10/2017

Nederland

Nederland

Mooi en groot beeld

Mooi scherm met mooie kleuren en een groot beeld. Makkelijk in gebruik en in te stellen.

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Diese Bewertung wurde für 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite verfasst

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25/11/2016

Nederland

Nederland

Het werkt prima .

Prijs kwaliteit is goed . Hij werkt prima . Dus als het product zo blijft werken ben ik tevreden .

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Diese Bewertung wurde für 223V5LSB2 LCD monitor with SmartControl Lite verfasst

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