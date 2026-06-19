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  • Nachhaltig und produktiv
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

19S4LAB/00

Nachhaltig und produktiv
Der Philips LED-Monitor verwendet 25 % recycelte Materialien. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Alle Vorteile anzeigen

mit energieeffizientem LED-Monitor

Nachhaltig und produktiv

  • S-line

  • 48,3 cm

  • 1.280 x 1.024

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Technische Daten

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