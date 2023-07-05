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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

19S4LCB/00

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Nachhaltig und produktiv
Der ergonomische Philips LED-Monitor verwendet 25 % recycelte Materialien. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Alle Vorteile anzeigen

mit energieeffizientem, ergonomischen LED-Monitor

Nachhaltig und produktiv

  • S-line

  • 48,3 cm

  • 1.280 x 1.024

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen

SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen

SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Er lässt sich für maximalen Komfort in verschiedenen Winkeln schwenken, neigen und drehen. Der höhenverstellbare Standfuß garantiert die optimale Betrachtungshöhe und verringert so die körperliche Belastung auch bei langen Arbeitstagen. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelsalat und schafft professionelle Ordnung am Arbeitsplatz.

Geringer Abstand zwischen Rahmen und Tisch für optimalen Lesekomfort

Geringer Abstand zwischen Rahmen und Tisch für optimalen Lesekomfort

Dank SmartErgoBase kann der Philips Monitor fast bis auf Tischhöhe verstellt werden, um Ihnen einen bequemen Blickwinkel zu ermöglichen. Der geringe Abstand zwischen Rahmen und Tisch eignet sich optimal für Gleitsichtbrillenträger. Zudem kann der Monitor auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden, sodass Sie mit Ihrem bevorzugten Winkel und in Ihrer bevorzugten Höhe arbeiten und so Ermüdungen und Belastungen vermeiden können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Vorteile

Goed scherm.

Nachteile

Geen ingebouwde luidspreker.

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

21/06/2013

België

België

Verifizierter Käufer

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst

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