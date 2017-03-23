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Eingestellt
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-Line
22 Zoll (55,9 cm)
EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.
4.1
von 5
23
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
schönwetter
23/03/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Wir sind sehr zufrieden mit dem Kauf und vor allem mit dem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis. Wir empfehlen es jedermann/-frau
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD monitor with LED backlight verfasst
Datum der Verwendung 2021-11-02
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD monitor with LED backlight verfasst
Datum der Verwendung 2021-11-02