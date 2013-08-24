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Eingestellt
E-line
58,4 cm
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
micha12359
24/08/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
riki57
01/09/2013
Italia
prodotto eccelllente
ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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