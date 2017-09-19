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Eingestellt
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit HDMI und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
IPS-ADS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS-ADS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.2
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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Diese Bewertung wurde für 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst
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Denis
17/11/2016
Danmark
Verifizierter Käufer
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite verfasst
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse