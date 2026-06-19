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Eingestellt
241S4LCS/00
S-line
61 cm (24")
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Er lässt sich für maximalen Komfort in verschiedenen Winkeln schwenken, neigen und drehen. Der höhenverstellbare Standfuß garantiert die optimale Betrachtungshöhe und verringert so die körperliche Belastung auch bei langen Arbeitstagen. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelsalat und schafft professionelle Ordnung am Arbeitsplatz.
Dank SmartErgoBase kann der Philips Monitor fast bis auf Tischhöhe verstellt werden, um Ihnen einen bequemen Blickwinkel zu ermöglichen. Der geringe Abstand zwischen Rahmen und Tisch eignet sich optimal für Gleitsichtbrillenträger. Zudem kann der Monitor auf unterschiedliche Höhen eingestellt werden, sodass Sie mit Ihrem bevorzugten Winkel und in Ihrer bevorzugten Höhe arbeiten und so Ermüdungen und Belastungen vermeiden können.
Bewertungen
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