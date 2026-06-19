ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hochleistungs-AMVA-Monitor
  • Hochleistungs-AMVA-Monitor
  • Hochleistungs-AMVA-Monitor
  • Hochleistungs-AMVA-Monitor

Eingestellt

AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

273E3QHSS/00

Hochleistungs-AMVA-Monitor
Erleben Sie auf diesem AMVA-LED-Monitor Bilder mit besonders starken Kontrasten. Dank des großen Formats, des großen Betrachtungswinkels und den hellen, lebendigen Bildern steht Ihrer Unterhaltung nichts mehr im Weg.
Alle Vorteile anzeigen

für besonders starke Kontraste und lebendige Bilder

Hochleistungs-AMVA-Monitor

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • Full-HD-Display

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen

Full HD-Auflösung für Spiele und Video in 16:9

Full HD-Auflösung für Spiele und Video in 16:9

Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.