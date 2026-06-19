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Eingestellt
273E3QHSS/00
E-line
68,6 cm (27")
Full-HD-Display
Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen
Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
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