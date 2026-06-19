Full HD-Auflösung für Spiele und Video in 16:9

Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.