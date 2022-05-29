Einfache Einrichtung und Wartung mit zuverlässigen Standardkabeln

Verbinden Sie einfach mehrere LED-Displaygehäuse miteinander, um die gewünschte Auflösung zu erhalten – ob 4K, 8K oder sogar noch höher. Im Vergleich zu LCD-Bildschirmen verfügen LED-Displays über eine höhere Aktualisierungsrate, wodurch fließende Bilder ermöglicht werden. Ganz gleich, welche Anwendung – die Betrachter werden von der kristallklaren Bildqualität begeistert sein.