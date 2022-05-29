Erstellen Sie einzigartige 16:9-Anzeigen jeder Größe oder sogar eine klare 32:9-Panoramasicht, die sich der traditionellen Anpassung durch ein faszinierendes modulares Muster widersetzt. Perfektes Bilderlebnis für Präsentationen und Firmenbranding-Inhalte.
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Signage Solutions
LED-Display
Gesamtzeit
recurring payment
Unendliche Vielseitigkeit
Möglichkeiten jenseits der Grenzen nutzen
69 cm
Direct View LED
Einfache Einrichtung und Wartung mit zuverlässigen Standardkabeln
Verbinden Sie einfach mehrere LED-Displaygehäuse miteinander, um die gewünschte Auflösung zu erhalten – ob 4K, 8K oder sogar noch höher. Im Vergleich zu LCD-Bildschirmen verfügen LED-Displays über eine höhere Aktualisierungsrate, wodurch fließende Bilder ermöglicht werden. Ganz gleich, welche Anwendung – die Betrachter werden von der kristallklaren Bildqualität begeistert sein.
Mit lebendigen Inhalten motivieren, inspirieren und anregen
Errichten Sie rahmenfreie Videowände in jeder Form, Größe oder Auflösung. Das modulare Design der Philips Professional LED-Gehäuse bedeutet eine ideale Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Errichten Sie große, faszinierende Installationen, oder kreieren Sie attraktive Muster. Erstellen Sie Videowände, die nahtlos um Türen und andere Öffnungen fließen.
Hohe Farbgenauigkeit und gleichmäßige Helligkeit
Die LED-Elemente bieten eine sehr präzise Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Helligkeit von etwa 97 %. Dadurch wird eine nahezu perfekte Bildqualität sichergestellt.
Perfekte Sicht durch große Betrachtungswinkel
Die interne Elektronik ist bei Wartungs- oder Pflegearbeiten ganz einfach zugänglich. Die Module im Gehäuse können einfach und sicher mit dem dafür vorgesehenen Ausbauwerkzeug entfernt werden.
Technische Daten
Bild/Anzeige
Seitenverhältnis
16:9
Gleichmäßige Helligkeit
>= 97 %
Helligkeit nach der Kalibrierung
650 Nits
Helligkeit vor der Kalibrierung
750 Nits
Kalibrierung (Helligkeit/Farbe)
Unterstützt
Einstellungsbereich für Farbtemperatur
4.000~9.500 K (per Software)
Standard-Farbtemperatur
6.500 ± 500 K
Kontrastverhältnis (Standard)
3200:1
Betrachtungswinkel (horizontal)
160
Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160
Grad
Bildoptimierung
Dynamische Kontrastoptimierung
Anzeige mit breitem Farbspektrum
Positionierung
Querformat
Bildfrequenz (Hz)
50/60
Aktualisierungsrate (Hz)
1920 ~ 3840
Verwendung
Rund um die Uhr, Indoor
Komfort
Einfache Installation
Führungsstifte
Leicht
Stromdurchschleifung
Für 230-V-Umgebungen: bis zu 8 Gehäuse, für 110-V-Umgebungen: bis zu 4 Gehäuse