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Eingestellt
Flacher Full-HD-LED-Fernseher
Stylisch und leistungsstark: Die Philips 4100 Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche Full HD-Bildqualität und klaren Sound. Dieses benutzerfreundliche Modell macht es Ihnen einfach, ganz entspannt die Füße hochzulegen.
108 cm (43")
Full-HD-LED-Fernseher
DVB-T/T2/C
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
4.3
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
natxet
26/02/2018
España
calidad precio, no puede ser mejor
calidad precio de lo mejor que hay el mercado, siempre he utilizado philips en los monitores de casa y nunca me han defraudado. sin smart tv, pero para este precio, no se puede pedir mas. es normal. con cualquier smart tb box de android externo se sale del paso. gracias philips!
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Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFT4112 Televisor LED Full HD ultraplano verfasst
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Andrea6lg
06/01/2018
España
Si buscáis algo bueno, bonito y barato lo habéis encontrado
Lo compramos en MediaMarkt super barato y me parece de muy buena calidad y además se ve genial. Todos los vídeos que he reproducido en su usb hasta el momento no he tenido problemas de codec ni formatos. El diseño es muy bonito y fino. Y el audio muy potente. La verdad no esperaba tanto por tan poco. Solo le falta el Smart Tv pero por este precio no se puede pedir más. Recomendado 100÷
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Georges71
09/11/2017
France
vraiment content de mon achat
Produit commander hier et reçu aujourd'hui, aucun regret, très facile d'utilisation et superbe image.
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Diese Bewertung wurde für 4100 series 43PFT4112 Téléviseur LED ultra-plat Full HD verfasst
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.