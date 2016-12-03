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Eingestellt

5000 seriesFull HD LED TV

47PFK5199/12

2

| (4) Bewertungen

Full HD LED TV

Ihre ganze Familie wird das kristallklare Bild des Philips Full HD LED TV der 5200er Serie genießen. Wir haben ein modernes rahmenloses Design mit Ambilight kombiniert, um Ihr Fernseherlebnis zu intensivieren.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit 2-seitigem Ambilight

Full HD LED TV

  • 119 cm (47")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Rahmenloses Design: keine Rahmen für mehr Fernsehgenuss

Schlank. Minimalistisch. Dezent. Dieses rahmenlose Design besteht aus hochwertigem Glas mit einem ultradünnen Aluminiumrand, damit Sie maximalen Fernsehgenuss erleben.

100 Hz PMR für flüssige Bilder

100 Hz PMR für flüssige Bilder

Nichts ist aufregender als der Adrenalinrausch bei Spielen, rasanten Sportveranstaltungen oder Actionfilmen. Deshalb verfügt dieser Philips Fernseher über 100 Hz Perfect Motion Rate. Erleben Sie fließende Bilder, bei denen Ihr Atem stockt, nicht aber Ihr Bild.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.0

von 5

4

Bewertungen

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-26

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

Datum der Verwendung 2017-12-26

20/12/2015

Deutschland

Deutschland

Schlechtes Gerät

Hallo, ein sehr schlechtes Gerät. Nach zwei Tagen hat die erste Fernbedienung nicht getan. Nach genau einem Jahr hat auch die Zweite nicht getan. Gerät muß ständig updates machen damit es funktioniert. Probleme mit Bild und Ton gehabt. Bild und Ton kamen Zeitverschoben. Finger weg davon.

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

Diese Bewertung wurde für 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Softwareaktualisierung für Pause TV und USB-Aufnahme erforderlich. Besuchen Sie für weitere Informationen zur Softwareaktualisierung www.philips.com/tv, und klicken Sie auf "Support".

  2. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  3. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  4. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  5. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.