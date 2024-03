The One – mit atemberaubendem Ambilight.

Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit integrierter LED-Beleuchtung in der Geräterückwand, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre liebsten Sportarten, Filme, Musik und Games eintauchen.