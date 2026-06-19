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  • Sicherheit war noch nie so attraktiv
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Eingestellt

Xenon WhiteVisionXenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85415WHVS1

3.8
| (257) Bewertungen
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips Xenon WhiteVision Lampen verleihen Ihrem Fahrzeug eine intensive weiße Optik und verbessern dank weißem Licht mit bis zu 5.000 Kelvin Ihre Sicht auf die Straße. Die perfekte Wahl in Sachen Xenon-Scheinwerfer, die zum Look von LED-Lampen passt.
Alle Vorteile anzeigen

Ultimativer weißer LED-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: D1S

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 85 V, 35 W

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

Xenon WhiteVision Lampen sind ECE-zertifiziert und bieten intensives, weißes Licht mit Straßenzulassung. Sie bieten Ihnen ultimative Sicht, ohne entgegenkommenden Verkehr zu stören, da die Farbe der Scheinwerferlampe LED-Lampen angeglichen ist.

Mehr Kontrast für eine bessere Sicht und sichereres Fahren

Viel weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 Kelvin bedeutet, dass Ihre Scheinwerfer Fahrbahnmarkierungen und Schilder besser reflektieren. Weißes Licht sorgt nachts für mehr Konzentration und größere Wachsamkeit, sodass Sie in der Nacht ein komfortableres und sichereres Fahrerlebnis genießen können.

Die Autolampen von Philips sind äußerst widerstandsfähig.

UV-Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Risiko eines Frühausfalls eliminiert wird. Philips Autolampen aus UV-Quarzglas lassen einen höheren Innendruck in der Lampe zu und erzeugen so leistungsstarkes Licht mit einer längeren Lebensdauer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

257

Bewertungen

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Date of Use 2026-03-30

16/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Nicht mehr wegzudenken

Die Lampen habe ich für einen VWT4 gekauft, in dem vorher schon stärkere Night Breaker Lampen verwendet wurden. Bei Nachtfahrten besonders bei schlechtem Wetter war die Leistung besser als bei Standard H4, aber im Vergleich zu modernen Leuchtmitteln schwächer. Ich habe daher die Ultinon Pro6000 boost gekauft . Der Einbau war nicht anders als bei herkömmlichen H4, da die Ultinon die gleiche Größe haben und daher sehr einfach zu tauschen sind. Der erste Lichttest bei Dämmerung war schon phänomenal. Seitdem haben wir schon einige Nachtfahrten auch bei schlechtem Wetter hinter uns gebracht und haben eine Lichtausbeute wie bei modernen Scheinwerfern. Der Effekt ist unbezahlbar, aber der Preis nicht viel höher als für hochwertige H4 mit Glühlampen. Absolut zu empfehlen und ein Sicherheitsplus zu einem fairen Preis

Vorteile

Ohne Aufwand einzubauen, einfach austauschen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11342U60B3X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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