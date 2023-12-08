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Philips Radio Uhr ist an die Stromversorgung angeschlossen, wieso zusätzlich Batterien?
Wie wird der Weckmodus an meiner Philips Radio Uhr eingestellt?
Wie läuft die Wiedergabe über den Tuner der Philips Radio Uhr?
Wie wird das Philips Gerät gereinigt?
Die Philips Radio Uhr ist stehengeblieben.
Rauschen oder Verzerrung im CD Modus meiner Philips Radio Uhr
Die Summtonlautstärke meines Philips Geräts kann nicht eingestellt werden.