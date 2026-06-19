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CD-Soundmachine

AZ1816/12

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UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe

10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe

MP3 ist ein revolutionäres Verfahren zur Komprimierung (max. 10fach) großer digitaler Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität. Auf einer CD können max. 10 Stunden Musik gespeichert werden. Mit MP3, das sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung etabliert hat, lassen sich Musikdateien schnell und einfach übertragen. Windows Media Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes, stark komprimiertes Format für digitale Audiodaten mit extrem guter Klangqualität für Musikdateien, die nur halb so viel Speicherkapazität und halb so viel Zeit zum Herunterladen beanspruchen. Auf einer CD können max. 20 Stunden WMA-Musik mit einer Bitrate von 64 Kbit/s aufgenommen und gespeichert werden.

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