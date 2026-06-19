10 Stunden MP3-CD- oder 20 Stunden WMA-CD-Musikwiedergabe

MP3 ist ein revolutionäres Verfahren zur Komprimierung (max. 10fach) großer digitaler Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität. Auf einer CD können max. 10 Stunden Musik gespeichert werden. Mit MP3, das sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung etabliert hat, lassen sich Musikdateien schnell und einfach übertragen. Windows Media Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes, stark komprimiertes Format für digitale Audiodaten mit extrem guter Klangqualität für Musikdateien, die nur halb so viel Speicherkapazität und halb so viel Zeit zum Herunterladen beanspruchen. Auf einer CD können max. 20 Stunden WMA-Musik mit einer Bitrate von 64 Kbit/s aufgenommen und gespeichert werden.