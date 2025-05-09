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BHD017/40
1.800 W
ThermoProtect Einstellung
Dieser 1.800 W starke Haartrockner erzeugt einen starken Luftstrom und hohe Trockenleistung für erstklassige Ergebnisse wie vom Profi jeden Tag.
ThermoProtect Temperatureinstellung mit konstanter Luftstrom-Temperatur für schnelles Trocknen Ihrer Haare ohne Überhitzen. Behält die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars bei, für glänzendes und gesund aussehendes Haar.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
5.0
von 5
1
Bewertung
Lutta
09/05/2025
België
Verifizierter Käufer
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD017/40 Föhn verfasst
Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD017/40 Föhn verfasst