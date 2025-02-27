Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Haarpflege
Alle Serien
DryCare Essential Haartrockner
Support
BHD017/40
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
EU-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (4)
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Wie verwende ich die Aufsätze am Philips Haartrockner?
Mein Philips Hairstyler hat sich selbst ausgeschaltet
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter