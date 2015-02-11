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Eingestellt

Mini Stereoanlage

BTM1180/12

2.5

| (2) Bewertungen

Satter, kraftvoller Sound

Geben Sie Ihre gesamte digitale Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth wieder. Dieses Philips Mikrosystem gibt auch MP3-CD und CD-R/RW wieder, und sorgt mit Bassreflex-Lautsprechern für satte Bässe.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Satter, kraftvoller Sound

  • Bluetooth®

  • CD, USB, UKW

  • Max. 20 W

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe

Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

11/02/2015

Italia

Italia

piccolo e dal bel design, qualita della musica eccellente ma.....

.....mancano due cose essenziali: .l' RDS nelle stazioni radio .l' ingresso per la cuffia. il Jack funzuiona solo in entrata non c'è l'uscita) L' equalizzzatore è piuttosto spartano, non è possibile modificare alti e bassi. Il display ha caratteri molto piccoli e poco visibili a distanza per chi come è avanti negli anni Foerse ero stato abituato male dal mio precedente MINI STEREO da 100 watt che mi ha lasciato all' improvviso

Diese Bewertung wurde für BTM1180 Sistema musicale micro verfasst

Diese Bewertung wurde für BTM1180 Sistema musicale micro verfasst

12/05/2017

France

France

Verifizierter Käufer

Juste pour les enfants.

J'ai jamais ressenti l'effet stéréo. son grossier.

Diese Bewertung wurde für BTM1180 Microchaîne verfasst

Diese Bewertung wurde für BTM1180 Microchaîne verfasst

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