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Mini Stereoanlage

BTM2056/12

3.9

| (14) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zuhause. Dieses Philips Micro-Musiksystem verfügt über USB Direkt und MP3-Link. Und auch per kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht dieses Soundsystem Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.

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Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • Bluetooth

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

14

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BTM2056 Microchaîne verfasst

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12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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12/07/2013

France

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Verifizierter Käufer

très bon appareil

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