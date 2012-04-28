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Eingestellt
Schöne Momente in HD aufnehmen und miteinander teilen
Der praktische Philips Camcorder zeichnet Videos auf Knopfdruck auf! Erleben Sie magische Momente noch einmal in HD, indem Sie sie auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder online teilen. Über einen integrierten USB-Anschluss können Sie den Camcorder ganz einfach an Ihren PC/Mac anschließen.
Nehmen Sie Videos in High Definition (720p) auf, und genießen Sie diese in der gleichen Qualität wie TV-Sendungen in HD. "720" bezieht sich auf die Bildschirmauflösung und gibt die Anzahl der horizontalen Zeilen auf dem Bildschirm an. "p" steht für Progressive Scan oder das sequentielle Anordnung der Zeilen in jedem Bild. 720p bietet eine bessere Videoqualität als beispielsweise bei Mobiltelefonen und Digitalkameras. Außerdem verwendet der Philips Camcorder das gleiche Videoformat wie Blu-ray Disc-Player und -Discs – H.264. Dieses fortschrittliche Format liefert eine exzellente Bildqualität in HD, sodass Sie Ihre Videoaufnahmen kristallklar genießen können.
Verpassen Sie keine wundervollen Momente mehr. Aufgrund der geringen Startzeit des Philips Camcorders können Sie sofort mit der Aufnahme starten. Dank mehrerer erweiterter Funktionen, wie beispielsweise einer schnellen Prozessorgeschwindigkeit und einer speziellen Signalverarbeitung, dauert es nur zwei Sekunden, den Philips Camcorder zu starten. Die Tasten überzeugen in ihrer Benutzerfreundlichkeit - Sie drücken nur eine Taste, und die Aufnahme in High Definition startet. Mit dem Philips Camcorder sind Sie jederzeit bereit, überraschende Augenblicke festzuhalten, ohne auch nur einen einzigen zu verpassen.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
4.6
von 5
10
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM100BU HD camcorder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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cam100
10/02/2012
United Kingdom
Recommended
If you want a night cam you should buy this cam and not cam102 as it has a much better lens, see the specifications.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM100BU HD camcorder verfasst
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zabou59
16/10/2011
France
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Objet beau, d'une qualité excellente et très simple à utiliser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM100BU Caméra HD verfasst
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