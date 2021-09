Starker Ferritmagnet für hohe Musikleistung

Ferrit ist ein leichtes aber festes Material mit einem permanenten und kohärenten Magnetfeld. Es ist der Hauptbestandteil von Lautsprechern, der die Bewegung von Schwingspule und Membran veranlasst. Wenn ein Eingangssignal empfangen wird, fungiert die Schwingspule als Elektromagnet, der die Tieftonlautsprecher- und die Hochtonlautsprechermembran dazu veranlasst, anziehend oder abstoßend zu reagieren. Der Ferritmagnet erzeugt ein gleichmäßiges Magnetfeld für weiche Membranbewegungen, was zu einer Soundwiedergabe mit geringerer Verzerrung führt. Die Verwendung eines so stabilen und in hohem Maße zwingenden Magnets wie Ferrit, führt dazu, dass die Schwingspule laute Sounds erzeugen kann und dennoch für einen weichen Ton sorgt.