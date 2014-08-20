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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCB2270/10

2

| (7) Bewertungen

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad mit DualDock über Lightning- oder 30-poligen Anschluss inklusive DAB+. Diese Stereoanlage klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – sie passt einfach in jedes Zuhause, mit 2-in-1-Tischfuß für flexible Positionierung.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • DualDock für iPod/iPhone

  • Schreibtisch- oder Wandhalterung

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, UKW

  • Max. 20 W

DualDock zum Laden und Abspielen von Apple-Geräten (Lightning und 30-polig)

DualDock zum Laden und Abspielen von Apple-Geräten (Lightning und 30-polig)

Das innovative Philips DualDock mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss kann jedes Apple-Gerät aufladen und wiedergeben. Dank des schlanken Designs gepaart mit müheloser Funktionalität können Sie im Handumdrehen zwischen jedem Anschluss wechseln. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, egal auf welchem Apple-Gerät.

20 W RMS maximale Ausgangsleistung

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.0

von 5

7

Bewertungen

5
4

20/08/2014

Suisse

Suisse

Weckradio ungeeignet

guter ton, viele möglichkeiten, Bedienung und programmierung der weckzeiten umständlich und nicht intuitiv. Nach 30min stellt der Wecker immer wieder ab!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCB2270 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCB2270 Mini Stereoanlage verfasst

25/04/2017

Deutschland

Deutschland

Schlechte Bedienung, schlechtes Display

Guter Klang, schlechte Bedienung, aber man kann ja nur einen Sender oder Medium hören, dann ist alles Gut.

Diese Bewertung wurde für DCB2270 Mini Stereoanlage verfasst

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12/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

FM Reception

Just bought one for conservatory, DAB reception not available in this area, FM very poor, comes with FM aerial but no socket to fix it in, so therefore reception terrible. Will have to return to shop and exchange for radio that works.

Diese Bewertung wurde für DCB2270 Micro music system verfasst

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