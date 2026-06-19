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Eingestellt

Cube Micro-Soundsystem

DCM105/12

Begeistert von Sound

Schließen Sie Ihren iPod-Player an die Dockingstation an, und steuern Sie die Musikwiedergabe über nur ein Bedienelement. Großartiger Klang und elegantes Design. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie auf Ihre Art Musik den ganzen Tag lang.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

  • Dockingstation für iPod

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.

Wiedergeben von Musik und Aufladen Ihres iPods

Wiedergeben von Musik und Aufladen Ihres iPods

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Technische Daten

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