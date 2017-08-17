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Eingestellt
DCM2060/12
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zuhause. Diese Philips Mini Stereoanlage DCM2060/12 verfügt über eine Dockingstation für iPod/iPhone/iPad und einen USB Direct-Anschluss für tragbare Geräte. Egal ob an der Wand oder auf einem Tischfuß befestigt – das System sieht einfach immer sensationell aus.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
4.0
von 5
20
Bewertungen
Mimi73000
17/08/2017
France
Verifizierter Käufer
Pratique et fiable
Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM2060 Microchaîne verfasst
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Patrick58
17/08/2017
France
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Pratique et fiable
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Fabriteko
30/01/2015
Italia
Ottimo
Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia
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Diese Bewertung wurde für DCM2060 Sistema musicale micro verfasst
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