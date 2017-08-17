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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DCM2060/12

4

| (20) Bewertungen

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Hören Sie Ihre tragbare Musik auch zuhause. Diese Philips Mini Stereoanlage DCM2060/12 verfügt über eine Dockingstation für iPod/iPhone/iPad und einen USB Direct-Anschluss für tragbare Geräte. Egal ob an der Wand oder auf einem Tischfuß befestigt – das System sieht einfach immer sensationell aus.

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Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

  • Dockingstation für iPod/iPhone/iPad

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

20

Bewertungen

3

17/08/2017

France

France

Verifizierter Käufer

Pratique et fiable

Possibilité de lecture de tout type de support, très bonne qualité du son.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DCM2060 Microchaîne verfasst

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17/08/2017

France

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30/01/2015

Italia

Italia

Ottimo

Io me lo sono goduto tantissimo, ottimo audio e funzioni ma poi sono passato all'iphone5 e mi servirebbe un adattatore che lo fa funzionare, ne ho trovato uno ma non va, purtroppo. Help me! Come radio lo uso ogni giorno come sveglia

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Diese Bewertung wurde für DCM2060 Sistema musicale micro verfasst

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