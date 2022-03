Drehbarer Clip für einfache Positionierung

Mithilfe dieses Clips können Sie das Gerät an Ihrem Gürtel, Ihrem Hosenbund, Ihrer Hosentasche oder am Tragegurt einer Tasche befestigen. So haben Sie es immer griffbereit. Der Clip ist zudem drehbar, sodass Ihr Gerät jederzeit sicher verstaut und dennoch griffbereit ist.