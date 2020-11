Besonders große TriActive-XL-Düse

Die TriActive-XL-Düse sorgt für eine effiziente und gründliche Reinigung – und das jetzt doppelt so schnell dank: 1. besonders großer Düse, die eine doppelt so große Fläche in einem Zug erfasst. 2. der drei Saugöffnungen, die Staub vor und neben dem Gerät aufnehmen 3. der flexiblen Gummierung, die keinen Staub hinterlässt.