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PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter

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PureProtect Pet 3000 Series HEPA NanoProtect Filter

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Original-Ersatzfilter für den Philips Pet Air Purifier: 4-schichtiges System mit Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohle und Geruchsverschlussformel fängt Tierhaare und Allergene auf und entfernt Gerüche von Fell, Streu und Haustierabfällen für eine sauberere Luft.

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  • 19 February 2026

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