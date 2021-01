Leckere Sandwiches leicht gemacht

Dieser kompakte Toaster liefert Ihnen jederzeit leckere Sandwiches. Er verfügt über sieben Einstellungen zum Toasten, mit denen Sie Sandwiches so zubereiten können, wie Sie sie am liebsten mögen. Ein Signalton gibt Ihnen an, wenn Ihre Sandwiches fertig sind, und die herausnehmbare Krümelschublade sorgt für eine einfache Reinigung. Mit zwei Sandwich-Aufsätzen. Alle Vorteile ansehen