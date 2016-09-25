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SalonDry Travel HP4829/00 Reisehaartrockner

HP4829/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

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von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio verfasst

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16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

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Diese Bewertung wurde für SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio verfasst

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