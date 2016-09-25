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Eingestellt
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio verfasst
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Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
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