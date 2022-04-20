Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
SalonDry Travel HP4829/00 Reisehaartrockner
Eingestellt
Support
HP4829/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
EU-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (5)
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Wozu dient die Kaltluftfunktion meines Philips Hairstyler?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Wie verwende ich die Aufsätze am Philips Haartrockner?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?
Der Philips Hairstyler lässt sich nicht einschalten