ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Jetzt anmelden

Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts

Eingestellt

SalonDry ControlHaartrockner

HP4982/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können

Übernehmen Sie mit dem SalonDry Control die Kontrolle. Dank 2000 W Trockenleistung, Ionen-Technologie und verschiedenen Einstellungsstufen erhalten Sie immer beste Stylingergebnisse.

Alle Vorteile anzeigen

SalonDry Control

Der Haartrockner, auf den Sie sich verlassen können

  • 2.000 W

Professionelle Leistung von 2000 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2000 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2000 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Schmale Stylingdüse für gezielten Luftstrom

Die Stylingdüse des Föns richtet den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich. Das ermöglicht präzises Styling und eignet sich besonders für Korrekturen und zum Abrunden des Stylings.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.