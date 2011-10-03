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Eingestellt
SalonStraight
Keramik
Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.
Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.
Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.
4.5
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8300 Straightener verfasst
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Julinette02
20/03/2011
France
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Diese Bewertung wurde für HP8300/00 Lisseur verfasst
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