Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Care Edition
Ionisierungsfunktion
230 °C
Keratin-Keramikbeschichtung
Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung für mehr Pflege für Ihr Haar
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 KeraShine Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 KeraShine Haarglätter verfasst
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Vorteile
El precio
Nachteile
Nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine verfasst
bobbocri
24/10/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine verfasst