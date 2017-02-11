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  • Schonendes Glätten, für seidig glattes Haar
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Eingestellt

KeraShine Haarglätter

HP8348/00

4.7
| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Schonendes Glätten, für seidig glattes Haar
Dieser neue Philips KeraShine Ionen-Haarglätter mit Keramikplatten und Keratinveredelung ermöglicht es Ihnen, den gewünschten glatten Style zu erhalten und gleichzeitig noch sanfter zu Ihrem Haar zu sein.
Alle Vorteile anzeigen

Keramik mit Keratinveredelung

Schonendes Glätten, für seidig glattes Haar

  • Care Edition

  • Ionisierungsfunktion

  • 230 °C

  • Keratin-Keramikbeschichtung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung

Schützende Keramikbeschichtung mit Keratinveredelung für mehr Pflege für Ihr Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

230 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

230 °C hohe Temperatur für ein perfektes professionelles Styling

Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.7

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8348/00 KeraShine Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8348/00 KeraShine Haarglätter verfasst

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Vorteile

El precio

Nachteile

Nada

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Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine verfasst

24/10/2015

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine verfasst

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