      Opal Standmixer

      HR2670/01

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Mixen, mitnehmen und los geht's

      • ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke
      • 350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung
      • Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation
      • Blend & Go-Trinkbecher für auslauffreie Smoothies
      • Ultrascharfe ProBlend Klingen für besonders sämige Ergebnisse
      Opal Standmixer

      Frische Smoothies jederzeit und überall

      Mache jeden Tag zu einem Smoothie-Tag mit unserem ultrakompakten Mixer der Philips Blend & Go 3000 Series. Bereite seidig glatte Getränke und Shakes im Trinkbecher zu und setze einfach den auslaufsicheren Deckel auf – schon kann es losgehen!
      ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

      ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

      Zerkleinere frische Zutaten mit unserer einzigartigen ProBlend Technologie. Ein langlebiger 350-Watt-Motor, der robuste Blend & Go-Trinkbecher und die Edelstahl-Sternklinge arbeiten perfekt zusammen, um seidig glatte Mixgetränke in Sekunden zu machen.

      350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

      350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

      Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.

      Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation

      Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation

      Rippen an den Seiten des Blend & Go-Trinkbechers für unterwegs führen Speisen zurück zu den Klingen für feineres, gleichmäßigeres Mixen.

      Blend & Go-Trinkbecher für auslauffreie Smoothies

      Blend & Go-Trinkbecher für auslauffreie Smoothies

      Entwickelt für einen gesunden, aktiven Lebensstil. Mixe deine Zutaten in dem robusten, stylischen 600-ml-Becher. Nimm anschließend einfach die Klinge ab, setze den auslaufsicheren Deckel auf, und nimm deinen Smoothie überall hin mit.

      Ultrascharfe ProBlend Klingen für besonders sämige Ergebnisse

      Ultrascharfe ProBlend Klingen für besonders sämige Ergebnisse

      Genieße jeden Tag gesunde, seidig glatte Smoothies. Die ProBlend Edelstahlklingen zerkleinern und mixen all deine Zutaten perfekt.

      2 Geschwindigkeitsstufen für jede Zutat

      2 Geschwindigkeitsstufen für jede Zutat

      Zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen eigenen sich für alles: Niedrig für weichere Zutaten und hoch für harte Früchte und Eis.

      Abnehmbares Messer für die einfache Reinigung

      Abnehmbares Messer für die einfache Reinigung

      Die Messereinheit lässt sich unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

      Spülmaschinenfeste Teile machen die Reinigung zum Kinderspiel

      Spülmaschinenfeste Teile machen die Reinigung zum Kinderspiel

      Die abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, damit du alle deine täglichen Aufgaben erledigen kannst.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Vorprogrammierte Einstellungen
        2
        Funktionen
        Mixen
        Produkttyp
        Standmixer
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        0,6 l effektives Volumen (max. 0,8 l)
        Anti-Rutsch-Füße
        Ja
        Benutzeroberfläche
        Taste
        Warmhaltefunktion
        Nein
        Timer
        Nein
        Technologie
        ProBlend
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Nein
        Einstellbares Thermostat
        Nein
        Betriebsanzeige
        Nein
        Spülmaschinenfeste Teile
        Ja
        Füllstandsmarkierung
        Ja
        Behältermaterial
        Kunststoff
        Material der Messer
        Edelstahl
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Nein
        Messer abnehmbar
        Ja
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Ja
        Internet-Konnektivität
        Nein
        Smart-Home-Kompatibilität
        Nein
        WLAN-Reichweite
        Nein
        Selbstreinigungsfunktion
        Nein

      • Technische Daten

        Leistung
        350 W
        Akkubetrieb
        Nein

      • Sicherheitsfunktion

        Temperaturanzeige
        Nein
        Kindersicherung
        Nein

      • Nachhaltigkeit

        Benutzerhandbuch
        Ja

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

