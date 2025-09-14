Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten
Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.
Setpreis
Überspringen
Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:
Zubehör hinzufügen
Dieses Produkt
- {discount-value}
Opal
Standmixer
Gesamtzeit
recurring payment
Frische Smoothies jederzeit und überall
Mache jeden Tag zu einem Smoothie-Tag mit unserem ultrakompakten Mixer der Philips Blend & Go 3000 Series. Bereite seidig glatte Getränke und Shakes im Trinkbecher zu und setze einfach den auslaufsicheren Deckel auf – schon kann es losgehen!
ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke
Zerkleinere frische Zutaten mit unserer einzigartigen ProBlend Technologie. Ein langlebiger 350-Watt-Motor, der robuste Blend & Go-Trinkbecher und die Edelstahl-Sternklinge arbeiten perfekt zusammen, um seidig glatte Mixgetränke in Sekunden zu machen.
350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung
Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.
Das gerippte ProBlend-Design sorgt für optimale Zirkulation
Rippen an den Seiten des Blend & Go-Trinkbechers für unterwegs führen Speisen zurück zu den Klingen für feineres, gleichmäßigeres Mixen.
Blend & Go-Trinkbecher für auslauffreie Smoothies
Entwickelt für einen gesunden, aktiven Lebensstil. Mixe deine Zutaten in dem robusten, stylischen 600-ml-Becher. Nimm anschließend einfach die Klinge ab, setze den auslaufsicheren Deckel auf, und nimm deinen Smoothie überall hin mit.
Ultrascharfe ProBlend Klingen für besonders sämige Ergebnisse
Genieße jeden Tag gesunde, seidig glatte Smoothies. Die ProBlend Edelstahlklingen zerkleinern und mixen all deine Zutaten perfekt.
2 Geschwindigkeitsstufen für jede Zutat
Zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen eigenen sich für alles: Niedrig für weichere Zutaten und hoch für harte Früchte und Eis.
Abnehmbares Messer für die einfache Reinigung
Die Messereinheit lässt sich unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.
Spülmaschinenfeste Teile machen die Reinigung zum Kinderspiel
Die abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, damit du alle deine täglichen Aufgaben erledigen kannst.