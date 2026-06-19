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HR2672/00
ProBlend Motor mit 350 W
Zwei widerstandsfähige ProBlend-Becher
ProBlend Sternmesser aus Edelstahl
Zwei Geschwindigkeitsstufen
Spülmaschinenfeste Teile
Die ProBlend Technologie kombiniert einen langlebigen 350-W-Motor, langlebige Blend & Go-Trinkbecher und 4-Blatt-Messer aus Edelstahl für seidig glatte Mixgetränke innerhalb von Sekunden.
Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.
Der ProBlend Becher mit 2 Rippen wurde entwickelt, um den Fluss des Rezepts während des Mixens auf eine optimale Zirkulation der Speisen zum Messer zu richten und so ein feines Mixen zu ermöglichen.
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