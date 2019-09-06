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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS3510/12

4

| (17) Bewertungen

Begeistert von Sound

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Dieses Philips Home Entertainment-System verfügt über leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren und High Definition-HDMI-Upscaling 1080p, die Filme zum unvergesslichen Erlebnis machen.

Alle Vorteile anzeigen

Kräftiger Sound aus Home Entertainment-System mit tiefen Bässen

Begeistert von Sound

  • HDMI 1080p

Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren für großartigen Sound

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

300 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

-

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

17

Bewertungen

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst

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15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes verfasst

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20/07/2011

France

France

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes verfasst

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