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Eingestellt
HTS3510/12
Begeistert von Sound
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Dieses Philips Home Entertainment-System verfügt über leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren und High Definition-HDMI-Upscaling 1080p, die Filme zum unvergesslichen Erlebnis machen.
HDMI 1080p
Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.
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4.0
von 5
17
Bewertungen
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1 verfasst
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balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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springers
20/07/2011
France
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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