Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
HTS5561/12
Genießen Sie ein perfektes Heimkino-Erlebnis mit 3D-Lautsprechern
Maximieren Sie Ihr Sound-Erlebnis im Heimkino mit den dynamischen 3D Lautsprechern! Genießen Sie Filme und Musik von verschiedenen Medien – auch 3D Blu-ray – mit dem innovativen Philips Heimkino-System HTS5561.
3D Blu-ray
Kompatibel mit iPod/iPhone
3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.
Kabellose Rear-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen.
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
3.5
von 5
25
Bewertungen
Cor78
01/10/2012
Nederland
Verifizierter Käufer
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
PJ1960
23/08/2012
Nederland
gewoon goed
prachtige installatie, eenvoudig aan te sluiten, geweldig geluid en mogelijkheden, heb hem aangesloten via ARC, dus plug and play. Wel even op de site kijken of er een nieuwere update is, de moeite waard trouwens. Dit is gewoon z'n geld dubbel en dwars waard. Aanrader dus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5561 5.1 home cinema verfasst
Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.
Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.