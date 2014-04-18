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Eingestellt
HTS5580/12
Begeistert von Sound
Dieses vollständig digitale System bietet hervorragenden Surround Sound und bringt echte Kinoatmosphäre zu Ihnen nach Hause. Das System gibt eine Vielzahl an Formaten von verschiedenen Disc-Typen, tragbaren Media Playern und USB-Sticks wieder.
3D Lautsprecher
Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.
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3.4
von 5
10
Bewertungen
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
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Diese Bewertung wurde für HTS5580 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
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Diese Bewertung wurde für HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes verfasst
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divi
15/07/2012
Suisse
Benutzerfreundlich ja aber
Beim DVD Player sind die Funktionen am Gerät selber schlecht zu sehen, wenn die Sonne etwas daran scheint, dass ist wegen der Chromabdeckung und an der Fernbedienung ist es auch nicht ersichtlich. Gut sieht man es nur am Fernseher. Mit dem Fernseher von Philips sind wir eigentlich sehr zufrieden, nur der Fuss vom Fernseher gefällt mir persönlich nicht speziell. Leistung und Qualität ist ganz OK. freundliche Grüsse. vdilisi
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