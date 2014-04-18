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Eingestellt

5.1 Home Entertainment-System

HTS5580/12

3.4

| (10) Bewertungen

Begeistert von Sound

Dieses vollständig digitale System bietet hervorragenden Surround Sound und bringt echte Kinoatmosphäre zu Ihnen nach Hause. Das System gibt eine Vielzahl an Formaten von verschiedenen Disc-Typen, tragbaren Media Playern und USB-Sticks wieder.

Alle Vorteile anzeigen

Ein echtes Kinoerlebnis mit gleichmäßig verteiltem Sound

Begeistert von Sound

  • 3D Lautsprecher

  • Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis

Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher sorgen für gleichmäßig verteilten Sound im ganzen Raum

3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

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Technische Daten

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Bewertungen

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3.4

von 5

10

Bewertungen

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

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Diese Bewertung wurde für HTS5580 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

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Diese Bewertung wurde für HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes verfasst

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15/07/2012

Suisse

Suisse

Benutzerfreundlich ja aber

Beim DVD Player sind die Funktionen am Gerät selber schlecht zu sehen, wenn die Sonne etwas daran scheint, dass ist wegen der Chromabdeckung und an der Fernbedienung ist es auch nicht ersichtlich. Gut sieht man es nur am Fernseher. Mit dem Fernseher von Philips sind wir eigentlich sehr zufrieden, nur der Fuss vom Fernseher gefällt mir persönlich nicht speziell. Leistung und Qualität ist ganz OK. freundliche Grüsse. vdilisi

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Diese Bewertung wurde für HTS5580 5.1 Home Entertainment-System verfasst

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