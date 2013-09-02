Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Doppelpack
Kompaktes Design
Aufsteckbar
Kinderfreundliche Reinigung
Der Philips Sonicare For Kids Standard-Bürstenkopf verfügt über ein ergonomisch geformtes Profil, geeignet für Ihr Kind im Alter von 3 Jahren und darüber, und weiche Borsten für eine sanfte Reinigung. Er verfügt außerdem über einen Gummiüberzug auf der Rückseite des Bürstenkopfs für eine sicherere, angenehmere Reinigung. Auch in größerer Standardgröße für Kinder ab 7 Jahren erhältlich.
Unsere Schalltechnologie ermöglicht es Ihnen, die begrenzte Zeit, die Ihre Kinder mit dem Zähneputzen verbringen, optimal zu nutzen, da sie an gesunde Gewohnheiten herangeführt werden und ihre Zahnputztechnik perfektionieren.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
4.6
von 5
150
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Nickie105
02/09/2013
Suisse
gute Bürstenköpfe für Kids
Die Sonicare Bürstenköpfe sind ein tooles Produkt und die Reinigung geht super damit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
tommy2025
12/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt
Die For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe sind perfekt fürdie Kleinen sie sind snaft aber doch gründlich .
Vorteile
Sanft, gründlich, kindgerecht
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Häschen398
06/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Zähneputzen kinderleicht!
Zähneputzen war bei uns noch nie die Lieblingsbeschäftigung. Mit der Sonicare hat sich das geändert. Unser Kind beschreibt das Putzen mit den Bürstenköpfen als Massage für die Zähne. Es macht ihm Spaß und er klagt nicht über Schmerzen oder das es zu groß sei. Wir würden es immer wieder kaufen!
Vorteile
Zähneputzen ohne meckern
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für For Kids HX6032/90 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste