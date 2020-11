Arbeiten Sie flexibel bis zu 6 Stunden im Akkubetrieb

Die RCH21S ist mit unserem neuen langlebigen Lithium-Akku ausgestattet, der auf 1500 Ladezyklen ausgelegt ist. Somit erhalten Sie eine fünf Mal längere Lebensdauer als bei herkömmlichen Lithium-Akkus in den meisten derzeit erhältlichen Inspektionslampen. Sie müssen sich bei der Arbeit in der Werkstatt hin und her bewegen? Kein Problem. Nehmen Sie die Philips RCH21S einfach aus der Ladestation. Im Eco-Modus können Sie die Leuchte bis zu 6 Stunden durchgehend kabellos verwenden, im normalen Modus bis zu 3,5 Stunden.