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Eingestellt
MCD179/12
Verwandeln Sie jeden Raum in ein Theater.
Das MCD179 DVD-Microsystem bietet Ihnen zuhause ein echtes Kinoerlebnis. Das 2.1-Lautsprechersystem, Dolby Digital für faszinierenden Sound und Progressive Scan für optimale Bilder sorgen für eine audiovisuelle Wiedergabe der ganz anderen Art.
2,1
DivX-Wiedergabe
Komponenten-Design
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
Schließen Sie einfach Ihr USB-Gerät an das System an und teilen Sie Ihre gespeicherten Musikdateien und Fotos mit Familie und Freunden.
3.0
von 5
2
Bewertungen
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD179 DVD Micro Theatre verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für MCD179 DVD Micro Theatre verfasst
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Diese Bewertung wurde für MCD179 Microchaîne DVD verfasst
Diese Bewertung wurde für MCD179 Microchaîne DVD verfasst