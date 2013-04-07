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Eingestellt

Mini Stereoanlage

MCM3050/12

3.5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Genießen Sie Ihre Musik aus unterschiedlichen Quellen – von MP3-CDs und Radio bis hin zu tragbaren Geräten über USB Direct und MP3 Link. Diese Philips Mini Stereoanlage bietet zudem wOOx-Technologie für tiefe Bässe und kann an der Wand montiert werden.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • 40 W

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
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07/04/2013

France

France

Très bonne micro chaine au style intemporel

Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM3050 Microchaîne verfasst

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06/03/2013

España

España

Bien, menos antena

La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.

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Diese Bewertung wurde für MCM3050 Microcadena verfasst

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