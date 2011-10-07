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Eingestellt

Schlankes Micro-Soundsystem

MCM330/12

4

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Begeistert von Sound

Sie mögen es modern und progressiv, einzigartige Innovationen und Design. Das moderne und elegante Philips Micro-Musiksystem bietet dynamische Klangqualität in einem eleganten Gehäuse, das mit LivingSound begeistert.

Alle Vorteile anzeigen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

  • Wandmontage

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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3
2
1

07/10/2011

France

France

élégant design et son étonnant

élégant design et son étonnant dans ce petit format à fixation murale. La puissance et la qualité du son est étonnante. Tous les formats et supports multimédia sont pris en charge (usb, SD).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM330 Élégante microchaîne verfasst

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26/10/2009

France

France

Petit, mais grand son

Cette micro-chaîne, au design très réussi, délivre effectivement un son de grande qualité, limpide et précis. Deux réserves cependant : - l'introduction, et surtout le retrait des CD's, est un peu délicate ; - mais surtout, l'absence de pile de sauvegarde pour l'heure (en cas de coupure de l'alimentation électrique, ne comptez plus sur la fonction "réveil"). A part celà, le produit mériterait 5 *****

Diese Bewertung wurde für MCM330 Élégante microchaîne verfasst

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05/09/2009

Nederland

Nederland

Leuk extra setje voor de keuken of slaapkamer.

Mijn vrouw wilde naast de reeds aanwezige Hi-Fi een simpele oplossing voor dagelijks gebruik radio, en soms een CD'tje. Apparaat mocht niet te groot zijn, dus dit is uiteindelijk een prima oplossing voor op het dressoir. Design Strak apparaat met leuke details, voelt ook nog eens erg degelijk aan met een goede afwerking. 5* Gebruik Pretty straight forward, binnen no time was mijn vrouw al radio aan het luisteren en een CD voor de kleine aan het draaien. Duidelijk, overzichtelijk, geen poespas. 5* Techniek Wat niet zo duidelijk op de site staat is dat dit ding 6 speakers heeft. Ideaal voor de kleine ruimte dus. 2x aan de voorkant, 2x sub aan de achterkant, MAAR ook 2 aan de zijkant. Staan alleen aan bij het gebruik van "Living Sound". Ideaal, aan alle kanten heb je dus geluid, erg handig voor een apparaat zoals dit wat meestal niet centraal staat. Dit is een selling point, maak dat duidelijk. Verder is het geluid klein, maar toch redelijk vol. Naast de radio en CD is er ook een aansluiting voor ieder willekeurig 3.5mm jack apparaat en ook een SD slot EN een USB aansluiting, makkelijk, MP3's op je digitale media en aansluiten, 2 drukken op de AB en je bent weg. Conclusie Mooi klein apparaat met voldoende funcites en een goed ontwerp, al hoor je heeel af en toe tijdens het afspelen vanaf SD een *plop* geluidje, maar verder een goed ontwerp, degelijk en een betrouwbaar product. Een uitgebreide wekkerradio op z'n kant zeg maar. Wel prijzig maar dat vertaalt zich weer wel in de gebruikte materialen. Afstandsbediening is lekker zwaar, duidelijk en ook hier weer mooi afgewerkt. Aanrader; 4/5*

Diese Bewertung wurde für MCM330 Slank microgeluidssysteem verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.