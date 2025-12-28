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20% Rabatt mit Code* B2R20
Tiefenreinigung in nur 1 Minute
Aktives Schmiermittel
Erfrischender Duft
Hautfreundliche Formel
Die exklusive Hygieneformel von Philips in Kombination mit einem mehrstufigen Filter entfernt effektiv geschnittene Haare und sorgt dafür, dass Ihr Rasierer 10 Mal sauberer ist als nur mit Wasser.*
Die Reinigungskartusche duftet frisch und gibt Ihnen während der Rasur ein sauberes Gefühl.
Jede Philips Reinigungskartusche kann für ca. 30 Reinigungszyklen bei täglicher Anwendung verwendet werden und hält bis zu drei Monate bei wöchentlicher Anwendung. Das bedeutet eine saubere, hygienische Rasur für eine ganze Jahreszeit.
3.8
von 5
68
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
deUmsteiger
28/12/2025
Deutschland
einfach anders - einfach gut!
Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.
Vorteile
Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig
Nachteile
Kosten?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2024-12-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2024-12-28
Der große Zampano
23/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragende Wirkung
Die Kartusche vereinfacht die tägliche Reinigung sehr.
Vorteile
Gründliche und einfache Reinigung
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2023-10-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2023-10-23
Honkward Duck
21/11/2024
Deutschland
Simpel, hält lange, riecht gut
Der Reiniger ist einfach zu installieren und anzuwenden. In meinem Fall lege ich den Philips S9000 drauf, drücke "ON" und das Teil reinigt sich. Der Geruch ist sehr angenehm, die Härchen sind danach restlos entfernt. Das gilt auch für Nassrasur (vorher klopfe ich das Grobe selbstverständlich raus bei geöffnetem Rasier-Deckel). Ich reinige das Gerät nach jeder (!) Anwendung. Dies, da es das Gerät desinfiziert (= gut für mich) und gleichzeitig die Klingen etc. pflegt. D.h., hier sparen und es z.B. nur 1x die Woche anwenden, das halte ich für wenig zielführend.
Vorteile
Einfache Anwendung, guter Geruch
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2023-10-21
Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst
Date of Use 2023-10-21
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Kartusche