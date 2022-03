Mehrere Geräte auf 1 Tastendruck bedienen

Die Bedienung per Tastendruck ermöglicht Ihnen, mehrere Befehle mit einem Knopfdruck über ein Makro auszuführen. Bei einem Makro wurde eine Folge an vorprogrammierten Befehlen in der Bedienung einer Taste zusammengefasst. Daher kann durch einfaches Drücken einer Taste eine ganze Reihe an Befehlen ausgeführt werden.