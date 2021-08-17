Das Babyphone ist super! Ich habe das Babyphone im Rahmen einer Testaktion kostenlos erhalten und gebe gerne eine Rezession für das Produkt ab! Ich empfehle es auf jeden Fall weiter. Ich habe bereits 2 andere Babyphons probiert (keine Testung, selber gekauft) war zufrieden, aber dieses Babyphone hat mich zur Weiterempfehlung überzeugt! Wir benutzen für unseren kleinen eine Federwiege und selbst bei viel Bewegung erfasst das Babyphone eine optimale Videoübertragung - kein hängen im Bild, klare Sicht Auch die Tonübertragung ist einwandfrei. Kein unterschied der Bildqualität im Tag sowie Nachtmodus (außer natürlich die Farbe:)) beides super! Effizient fand ich den Eco Modus -nur wenn ein Geräusch kommt, sieht man ein Bild- (Was sich in der Akkulaufzeit positiv zeigt) Die Akkulaufzeit ist (natürlich je nach Beanspruchung) gut. Wir nutzen es oft und im Vergleich dazu finde ich, muss ich es nicht oft laden. Abgesehen davon, lädt es sich schnell auf! Es gibt oben am Babyphone 3 Punkte welche bei Geräuscherkennung aufleuchten. Dabei wird unterschieden - nur ein Lämpchen leuchtet = die Geräusche sind nur schwach, wenn alle Lämpchen aufleuchten = dann ist das Baby wohl gerade am weinen :D - Das find ich super praktisch! Der einzige Nachteil (für mich) .. wenn ich das Babyphone im eco Modus habe, gibt es keinen Knopf auf den ich drücken kann, um kurz ein Bild zu sehen. Ich drücke dann einfach irgendeinen Knopf, dieser macht dann aber auch was er soll (z.B. höhere Lautstärke) ist jetzt aber kein Problem - ein kurzes Bild sehe ich dann, was ausschlaggebend ist- Es gibt 4 verschiedene Modis, welche ich als überflüssig empfinde. Wenn ich ein Videobabyphone erwerbe möchte ich eine Videoübertragung - der Audio und Vox Modus sind für mich somit überflüssig Praktisch ist aber die Vibration. Diese ist zwar schwach, aber wenn ich zum Beispiel bei einem Wichtigem Telefonat bin und den Ton abgestellt habe, werde ich sofort aufmerksam, wenn das Babyphone vibriert. Man wird sowieso schnell aufmerksam, denn das Babyphone hat eine sehr gute Lautstärke. An dem Gerät gibt es einen Hosenträger, das heißt man könnte es am Hosenbund mit sich führen .. dafür finde ich das Display jedoch zu groß - abgesehen davon, würde ich es wahrscheinlich nicht nutzen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen (ob es bequem am Bund sitzt, trotz der Größe) Der silberne Ring (siehe Fotos) hat sich leider nach einem Monat in Gebrauch dann auch verabschiedet .. ändert das Babyphone aber nicht! Im großen und ganzen ist es ein empfehlenswertes Babyphone!