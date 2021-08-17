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Eingestellt
SCD861/26
3.8
von 5
298
Bewertungen
Mummy90
17/08/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt!
Sehr gute Qualität, funktioniert einwandfrei mit einer sehr guten Reichweite.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Vansei
03/04/2023
Deutschland
Das beste babyphone!
Es ist alles perfekt an diesem Gerät! Keinen Mangel feststellen können. Auch über drei Stockwerke in einem Mehrfamilienhaus klappt es ohne Probleme, sogar vom Dachgeschoss bis in den Keller. Rundum zufrieden. Würde ich immer wieder kaufen.
Vorteile
Reichweite super, viele Einstellungen für jeden was dabei
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
UF79
31/07/2021
Deutschland
Sehr gute Video-Funktion
Ich war sehr skeptisch bezüglich der Video-Funktion und bin im Nachhinein total zufrieden, dass ich mich für diese Version entschieden habe. Der Klang ist erwartungsgemäß gut, die Empfangsleistung ist OK. So etwas könnte natürlich immer noch besser sein, aber ehrlich gesagt habe ich noch keine Empfangsprobleme gehabt. Die Video Funktion ist allerdings absolut genial. Im Nachtsichtmodus ist die Qualität so gut, dass man sogar sehen kann wie der Sabber aus dem Mund läuft. Der Kleine schläft durch dieses Gerät echt besser, da man nicht permanent nachgucken muss, wie es ihm gerade geht. Absolute Kaufempfehlung für entspannte Eltern und gut schlafende Kinder.
Vorteile
Sehr gute Video-Sound-Qualität
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD845/26 Digitales Video-Babyphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Premium SCD845/26 Digitales Video-Babyphone verfasst