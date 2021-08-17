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Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

SCD861/26

3.8
| (298) Bewertungen
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Bewertungen

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3.8

von 5

298

Bewertungen

17/08/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt!

Sehr gute Qualität, funktioniert einwandfrei mit einer sehr guten Reichweite.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

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Diese Bewertung wurde für Premium SCD843/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

03/04/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste babyphone!

Es ist alles perfekt an diesem Gerät! Keinen Mangel feststellen können. Auch über drei Stockwerke in einem Mehrfamilienhaus klappt es ohne Probleme, sogar vom Dachgeschoss bis in den Keller. Rundum zufrieden. Würde ich immer wieder kaufen.

Vorteile

Reichweite super, viele Einstellungen für jeden was dabei

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

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Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

31/07/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Video-Funktion

Ich war sehr skeptisch bezüglich der Video-Funktion und bin im Nachhinein total zufrieden, dass ich mich für diese Version entschieden habe. Der Klang ist erwartungsgemäß gut, die Empfangsleistung ist OK. So etwas könnte natürlich immer noch besser sein, aber ehrlich gesagt habe ich noch keine Empfangsprobleme gehabt. Die Video Funktion ist allerdings absolut genial. Im Nachtsichtmodus ist die Qualität so gut, dass man sogar sehen kann wie der Sabber aus dem Mund läuft. Der Kleine schläft durch dieses Gerät echt besser, da man nicht permanent nachgucken muss, wie es ihm gerade geht. Absolute Kaufempfehlung für entspannte Eltern und gut schlafende Kinder.

Vorteile

Sehr gute Video-Sound-Qualität

Nachteile

-

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Premium SCD845/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

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