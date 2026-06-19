Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Philips Avent Baby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor
Eingestellt
SCD863/26
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab
Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden! Was bedeutet das?