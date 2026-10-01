Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Seien Sie Ihrem Baby nahe
Ob tagsüber ein Nickerchen oder um Mitternacht – mit dem Philips Avent Video-Babyphone sind Sie dank eines anschaulichen 11,5-cm-Displays, einem Akku, der die ganze Nacht hält, Gegensprechfunktion und Nachtsicht immer ganz nah dabei. Kein Internet erforderlich. Sie erhalten eine einfache, sichere Verbindung.
11,5-cm-Display (4,5 ") mit hoher Auflösung
HD-Kamera
DEKRA-zertifizierte Cybersicherheit
Verbindung ohne Internet
Nutzen Sie die Zeit, während Ihr Baby mittags schläft, denn Sie können jederzeit nach ihm schauen, und das mit klaren Details. Das kristallklare 11,5-cm-Display sorgt auch dafür, dass Sie sich nah und verbunden fühlen.
Bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet unsere HD-Kamera automatisch auf Nachtsicht um, sodass Sie Ihr Baby immer klar sehen können. Möchten Sie das verschlafene Lächeln sehen? Verwenden Sie den 4-fach-Zoom.
Unser Babyphone ist DEKRA-zertifiziert und erfüllt damit die weltweit höchsten Sicherheitsstandards, sodass die Momente mit Ihrem Baby absolut sicher und privat sind.
4.7
von 5
20
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
hhome
01/10/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Gute Bildqualität und einfache Bedienung
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871 Premium insgesamt sehr zufrieden. Besonders gut gefällt uns die Bildqualität – auch bei Dunkelheit ist das Bild erstaunlich klar und man kann jederzeit gut erkennen, ob unser Baby wirklich schläft oder sich nur etwas bewegt. Auch der Ton funktioniert zuverlässig und die Gegensprechfunktion ist im Alltag sehr praktisch. Ein großer Pluspunkt für uns ist außerdem, dass das Babyphone ohne WLAN und App funktioniert. Kamera und Elterneinheit verbinden sich direkt miteinander, sodass wir uns keine Gedanken über eine Internetverbindung machen müssen. Die Bedienung ist unkompliziert und auch der Eco-Modus ist sehr praktisch. Die Akkulaufzeit der Elterneinheit ist für unseren Alltag gut, wobei die Kamera selbst dauerhaft an den Strom angeschlossen werden muss. Das schränkt die Flexibilität beim Aufstellen etwas ein. Auch die Reichweite hängt natürlich stark von den baulichen Gegebenheiten ab – innerhalb unseres Zuhauses funktioniert sie bei uns aber zuverlässig. Insgesamt ist das Philips Avent SCD871 für uns ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das vor allem durch die gute Kamera, die Nachtsicht und die einfache Bedienung überzeugt. Es ist sicherlich nicht das günstigste Modell, dafür bekommt man ein durchdachtes Babyphone ohne WLAN-Zwang und mit vielen praktischen Funktionen.
Vorteile
Einfache und intuitive Bedienung, gute HD-Bildqualität, Direkte und zuverlässige Verbindung zwischen Kamera und Elterneinheit, vorhandener Zoom für Detailansicht
Nachteile
Kamera benötigt Stromversorgung (schränkt etwas ein), vergleichsweise relativ hoher Anschaffungspreis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-27
Stef4n
29/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Zuverlässiges Babyphone mit starkem Akku
Das Babyphone überzeugt durch eine sehr stabile Verbindung (in unserem Fall über zwei Stockwerke ohne Komplikationen), ein scharfes Nachtsichtbild und einen extrem langlebigen Akku an der Elternstation. Der Warnton bei niedrigem Akku kommt früh genug, sodass die Station nicht einfach ausgeht. Das war uns sehr wichtig. Die Tonübertragung ist klar und die Empfindlichkeit lässt sich gut anpassen. Das Weitwinkelbild zeigt den ganzen Raum zuverlässig und mit dem 4fach Zoom erkennt man auch toll die Details, wenn gewünscht. Die einstellbare Temperaturwarnung bei zu warmen oder kalten Räumen gibt zusätzliche Sicherheit. Einzige Einschränkung: Leider gibt es bei dem Modell keine App-Anbindung – Überwachung und Einstellungen sind nur über die Elternstation möglich. Wer darauf Wert legt, sollte zum teureren Modell greifen. Fazit: technisch solide, funkstabil und absolut sicher in der Funktion. Das gibt ein beruhigendes Gefühl! Klare Kaufempfehlung für jeden, der auf eine App-Anbindung verzichten kann.
Vorteile
Akku der Elternstation hält sehr lange. Frühzeitiger Warnton bei niedrigem Akku, Station geht nicht sofort aus.Gute Tonübertragung, Empfindlichkeit einstellbar. Breites Bild zur Überwachung des ganzen Raums. Vierfach-Zoom für Detailansichten. Sehr g
Nachteile
Keine App-Anbindung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-15
Naninour88
26/09/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Tolles Babyphone mit sehr guter Bildqualität
Wir sind mit dem Philips Avent SCD871/26 sehr zufrieden. Das große 4,5-Zoll-Display liefert ein klares Bild, auch im Nachtsichtmodus. Besonders praktisch sind die Gegensprechfunktion, die Temperaturanzeige und die integrierten Schlaflieder. Die direkte Verbindung funktioniert ohne Internet, was ich für die Nutzung mit einem Baby sehr angenehm finde. Auch die Bedienung ist unkompliziert und der Akku hält im Energiesparmodus lange. Insgesamt ein hochwertiges und zuverlässiges Babyphone, das unseren Alltag deutlich erleichtert.
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-20
Diese Bewertung wurde für Video Baby Monitor SCD871 Premium verfasst
Date of Use 2026-09-20
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die im Jahr 2023 weltweit mit 10.109 Nutzern von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.