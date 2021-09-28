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Mit im Dunkeln leuchtendem Knopf
Kiefergerecht und BPA-frei
Doppelpack
6 bis 18 Monate
Extragroße Luftlöcher belüften die Haut Ihres Babys, sodass sie beim Saugen trockener bleibt.
Wir haben Eltern gefragt, wie ihre Kinder auf unsere strukturierten Silikonsauger reagieren. 98% gaben an, dass ihr Baby die Philips Avent ultra soft und ultra air Schnuller akzeptiert.
Mit dem im Dunkeln leuchtenden Knopf des ultra air finden Sie den Schnuller Ihres Babys auch ohne das Licht einzuschalten.
4.7
von 5
343
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
Imo14
28/09/2021
Deutschland
Super Product !
Unsere Tochter liebt es , besonders die Nacht Schnullers. Aber ich möchte gerne Ultra Air 18+ Night kaufen aber ich finde nirgendwo…
Vorteile
Nachts kann man schnell finden
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/21 Schnuller verfasst
Gi1256
02/04/2021
Deutschland
Schnuller top jedoch Genderdesign völlig unnötig
Der Schnuller als solches wird super akzeptiert und wir wären sehr gerne bei Philips Avent Ultra Air geblieben... Jedoch ist das Design der Schnuller wirklich zu überdenken. Die aktuelle grün | blaue neutrale Variante ist chronisch ausverkauft. Sodass wir nach dem 8 Versuch neutrale Schnuller zu bekommen, nun nicht die einzigen Eltern sind, die aufgrund der Aufschriften - little Princess oder I love mum, I love dad - leider leider leider zu Schnullern einer anderen Marke gegriffen haben. Sehr schade.
Vorteile
Gute Größe, gute Passform
Nachteile
Genderdesign und Aufschriften sind absolut zu überdenken. Warum gibt es eine Mädchen und eine Jungen Variante? Und warum muss es bei der Mädchenvariante Little Princess und Prinzessin sein? Leudeee, wer sitzt denn hier im Produktdesign?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Elfe03
12/09/2019
Deutschland
Teil der Aktion
Keine nächtlichen Suchaktionen mehr
Wir haben jetzt eine Weile den Philips AVENT ultra air night Schnuller getestet und sind begeistert! Unser Kleiner schnullert gerne zum einschlafen. Wenn der Schnuller in der Dunkelheit verloren geht, ist es nun kein Problem mehr ihn wieder zu finden. Durch das dezente leuchten finden wir ihn ganz schnell wieder und müssen nicht lang suchen oder sogar extra ein Licht anmachen. Auch das tägliche reinigen in der Mikrowelle ist super schnell und super einfach! Wir sind einfach begeistert!
Vorteile
Leuchtet im Dunkeln und macht somit das wieder finden sehr leicht
Nachteile
Keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Ultra air SCF376/22 Schnuller verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Verbrauchertests in den USA von 2016 bis 2017 zeigen eine durchschnittliche Annahme des strukturierten Philips Avent Saugers (der für unsere ultra air und ultra soft Schnuller verwendet wird) von 98%.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller alle 4 Wochen ausgetauscht werden.