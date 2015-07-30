Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
3. Stufe
Beißring für die Backenzähne
Dieser Beißring ist ergonomisch geformt und bietet abgerundete Kanten für guten Halt. Durch diese besondere Form ist er einfach zu reinigen, und Ihr Baby kann sich nicht darin verfangen. Spülen Sie den Ring einfach mit warmem Wasser ab, und schon kann er wieder verwendet werden!
Dieser mit Gel gefüllte Beißring kann im Kühlschrank gekühlt werden, um Ihrem Baby mit kühlender Massage beim Zahnen zu helfen. Die unterschiedlichen Materialien bieten außerdem verschiedene Druckfestigkeit für die Bedürfnisse Ihres Babys.
BPA-frei – gemäß EU-Richtlinie 2011/8/EU
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen verfasst